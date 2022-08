Almatar sceglie Amadeus per crescere

16:15

Si chiama Almatar l'innovativa Ota saudita che ha scelto i servizi di Amadeus per supportare i propri piani di crescita.

L'azienda inserisce le proprie ambizioni di sviluppo all'interno della Vision 2030 dell'Arabia Saudita, dimostrandosi un elemento fondamentale per il successo del progetto.



Grazie alla partnership con Amadeus, Almatar punta non soltanto ad aiutare il proprio Paese a rafforzare la sua identità turistica, ma anche a espandersi verso gli altri Paesi del Consiglio di Cooperazione del Golfo.



A oggi, come riporta zawya.com, la Ota è considerata leader nella tecnologia essendo stata la prima a introdurre il sistema 'Buy Now Pay Later' per facilitare i pagamenti dei viaggiatori. Inoltre, in futuro, con l'adozione di Amadeus Quick Connect, si aggiungeranno tre Api per la ricerca, il pricing e infine il booking. G. G.