Tasmania, la nuova esperienza digitale per creare il viaggio perfetto

16:49

Tourism Tasmania ha lanciato una nuova esperienza digitale completamente immersiva. Si chiama Discover Tasmania e consente agli utenti non soltanto di esplorare la destinazione, ma anche di creare il viaggio ideale in base alle loro preferenze.

Pubblicità

La navigazione è resa fluida e veloce, così da rendere facilmente fruibile l'offerta turistica. Molto utile è inoltre il supporto di strumenti come il Trip Planner, che permette di disegnare un itinerario e condividerlo con gli amici, così da collaborare alla creazione del tour perfetto.



Infine, come riporta breakingtravelnews.com, sono altresì disponibili le attività da fare una volta in loco selezionandole in base alla disponibilità, al proprio budget e alle proprie passioni.

Gaia Guarino