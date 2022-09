Germania: netto balzo in avanti dei pernottamenti dei turisti italiani

di Gaia Guarino

08:47

Il turismo europeo è in ripresa e il trend positivo si conferma pure per la Germania. Se si prende in analisi il primo semestre del 2022, i pernottamenti effettuati dagli italiani ammontano a 987.386 contro i 266.861 dello stesso periodo del 2021. Con questi dati, l'Italia si posiziona sul gradino più basso del podio subito dietro alla Svizzera e alla Francia.

L'Ente Germanico, proprio per consolidare i buoni risultati anche per il futuro, crede nella forza del trade ed è per questo che il prossimo 5 e 6 ottobre organizzerà due Trade Workshop sia a Milano sia a Torino. Sarà un'occasione per incontrare adv e t.o., presentando al meglio la propria offerta che oggi pone l'accento soprattutto sul tema della sostenibilità. È proprio questo, infatti, il cuore della campagna 'Feel Good' che consente di scoprire tante idee e proposte per una vacanza green in Germania, una destinazione che sempre più si dimostra ideale non soltanto per chi vuole visitare le città e immergersi nella cultura secolare del Paese, ma altresì per coloro che desiderano un contatto autentico con la natura.