Principato di Monaco: il calendario degli eventi autunnali

di Gaia Guarino

21:00

Il calendario autunnale del Principato di Monaco è costellato di eventi, mostre e nuove aperture.

A fine settembre si terrà il Monaco Yacht Show, evento internazionale dedicato allo yachting in quel di Port Hercule, dove ammirare oltre 100 superyacht e 50 tender di lusso.



Gli appassionati di fotografia non potranno perdersi 'Newton, Riviera', la mostra dedicata al fotografo di moda Helmut Newton allestita fino al 13 novembre presso il Nouveau Musée National de Monaco.



Infine, per i food lover, due sono gli appuntamenti da mettere in agenda.



In primis, il Festival des Etoilés alla Société des Bains de Mer di Montecarlo che sarà caratterizzato da un susseguirsi di cene realizzate a quattro mani da chef stellati di fama internazionale. E per concludere, il vero must è uno stop al The Niwaki, il nuovo ristorante giapponese al Monaco al Palais de la Plage, dove degustare una cucina nipponica contemporanea e raffinata.