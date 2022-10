Hong Kong: 500mila voli gratis per spingere il turismo

12:08

Hong Kong regala biglietti aerei. Per rimettere in moto la macchina del turismo la destinazione ha deciso di regalare 500mila voli, per un investimento complessivo di circa 2 miliardi di dollari. In questo modo la destitnazione punta a riconquistare il suo posto sulla mappa del travel

Come sottolinea travelmole.com l'iniziativa è stata lanciata poco dopo l'allentamento delle misure per l'ingresso degli stranieri. L'accordo con le compagnie sarà finanziato dall'autorità aeroportuale.



Negli scorsi giorni la meta ha annunciato lo stop alla quarantena in hotel e l'obbligo del test Covid negativo prima dell'ingresso.