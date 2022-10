Catalogna, la star del turismo spagnolo: ecco i numeri della rimonta

08:47

Anche quest’anno è la Catalogna la prima regione in Spagna per arrivi di turisti internazionali. Le cifre diffuse dall’ente del turismo in occasione di TTG Travel Experience non lasciano spazio a dubbi: la regione ha ospitato il 20,6% del totale di visitatori del Paese, arrivando a registrare 9,9 milioni di turisti stranieri, il 245% in più in termini annui e, in cifre assolute, qualcosa come 6,2 milioni di viaggi in più.

“Non siamo ancora ai livelli pre-pandemia, ma siamo ottimisti per i prossimi mesi - ha affermato Marta Teixidor, direttrice dell’Ente del Turismo della Catalogna in Italia -. Tutti i mercati come sempre ci danno fiducia e con il Grand Tour abbiamo arricchito l’offerta, dando infinite combinazioni per vivere la nostra regione. I numeri premiano la lungimiranza e l’elasticità con le quali abbiamo strutturato queste proposte”.



In aumento anche la spesa dei turisti che, in Catalogna, sale a 8.825,3 milioni di euro, il 400,4% in più in termini annui e, in cifre assolute, 7.061,8 milioni in più rispetto al 2021.