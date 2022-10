Paesi Baschi verso il record di arrivi dall'Italia nel 2022

09:21

I Paesi Baschi si confermano fra le destinazioni preferite del turismo italiano in Spagna. "Entro la fine dell'anno - osserva Daniel Solana (nella foto), direttore generale di Basque Tour - gli arrivi dal Belpaese sono destinati a raggiungere quota 55mila, superando i risultati pre-pandemia grazie all'ottima stagione estiva (+18% in estate, ma con picco dell'85% solo ad agosto) e collocandosi al 5° posto fra i mercati europei"

Per quanto riguarda la tipologia di viaggiatori, "a differenza dei visitatori americani, appartenenti soprattutto alla categoria luxury e con una capacità di spesa media attorno ai 12mila dollari per settimana, l'80% degli italiani tende a prediligere tour in auto per tutta la regione e con focus sulla vita culturale delle città, mantenendo una capacità di spesa più ridotta (2.500 euro), ma anche più sensibile all'innovazione dell'offerta".



Nel 2023 ci saranno due grandi eventi sportivi a esercitare ampio richiamo internazionale: la partenza da Bilbao del Tour del France a luglio e in giugno le semifinali Top14 della lega francese di rugby a Donostia/San Sebastián.



Alberto Caspani