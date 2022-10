La Thailandia lancia la campagna per il turismo invernale

16:29

"Always warm": è questo il nome della campagna varata dalla Tourism Authority of Thailand in vista della stagione fredda.

Il termine 'warm' viene inteso sia in senso climatico, con l'invito a concedersi una vacanza lontano dal freddo, sia in riferimento al caloroso senso di ospitalità della popolazione tailandese.



"Yuthasak Supasorn, governatore di Tourism Authority of Thailand (TAT) ha rivelato che l'industria del turismo thailandese sta migliorando rapidamente - si legge in una nota -. Gli ultimi dati mostrano che tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022 i turisti stranieri in arrivo nel Paese del sorriso hanno superato 6 milioni di unità, numero che aumenta costantemente".



Inoltre saranno lanciate anche speciali promozioni in partnership con le compagnie aeree. "Obiettivo di Tourism Authority of Thailand - prosegue la nota - è raggiungere un totale di 10 milioni di arrivi internazionali entro fine anno, generando un fatturato di 1.5 trilioni di Baht (circa 40 miliardi di euro)".