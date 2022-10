Egitto, tornano gli investimenti

14:22

"Per gli operatori della Penisola l'Egitto sarà il prodotto di punta della stagione invernale. Un punto di riferimento per tutto il target medio, oggi minacciato dall'inflazione e dal caro energia. Ma anche una destinazione appetibile per quei viaggiatori del segmento lusso "a cui piace scoprire cose nuove e location lontane dalla folla".

A parlare della svolta di una delle destinazioni più amate dalla distribuzione tricolore è stato il ceo dell'Egyptian Tourism Authority Amr Elkady dai padiglioni del TTG Travel Experience: "Tutti gli operatori che programmano l'Egitto parlano di una domanda in fortissima crescita. Ma soprattutto a renderci molto... (continua a leggere nella digital edition)