New York, ecco le sorprese in arrivo per i turisti a Natale

Non c'è film di Natale ambientato a New York in cui non brilli sullo sfondo il maestoso albero del Rockefeller Center. Quando viene acceso, la stagione prende ufficialmente avvio.

La Grande Mela, tornata a riempirsi di turisti, ha in serbo un 'Xmas mood' davvero speciale. Grande attesa per il Bank of America Winter Village di Bryant Park dove, oltre a poter pattinare sul ghiaccio, ci si perde tra le 125 casette di legno in cui comprare dei souvenir. Si prosegue poi con un salto a Central Park per giungere al Columbus Circle Holiday Market che fino al 24 dicembre diventerà il cuore dell'artigianato locale, ideale per i cacciatori di gadget.



Sempre a Manhattan, punto d'incontro per gli appassionati di shopping è l'holiday market di Union Square. Il suo stile è decisamente europeo e la sua caratteristica è quella di proporre prodotti provenienti da ogni parte del mondo. Qualora le temperature dovessero risultare particolarmente rigide, infine, ci si rifugia al Gran Central Holiday Fair allestito all'interno della Vanderbilt Hall della Grand Central Station di New York.