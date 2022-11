Repubblica Dominicana verso il traguardo di 7 milioni di arrivi

di Alberto Caspani

10:42

La Repubblica Dominicana si avvia a chiudere l’anno con risultati turistici in robusta crescita. Gli ultimi dati diffusi da David Collado, ministro del Turismo, attestano un incremento del 32% negli arrivi di ottobre sul corrispettivo mese 2019.

“Da gennaio a ottobre - ha dichiarato - sono arrivati per via aerea circa 5,8 milioni di visitatori, che sommati agli oltre 894mila crocieristi, porta il totale a 6,72 milioni. Confidiamo dunque di tagliare il traguardo dei 7 milioni entro fine anno”.



Sul fronte italiano appare in trasformazione anche la domanda: “Cresce la richiesta di soggiorni ecoturistici e glamping - osserva Neyda Garcia, direttrice dell’Ufficio del Turismo della Repubblica Dominicana in Italia - trainata da nuove strutture come il Platón Eco Lodge di Paraíso a Barahona, ma anche nella zona luxury di Punta Cana, dov’è di tendenza il Parco Ecologico Ojos Indígenas”.