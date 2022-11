di Paola Trotta

La segretaria del Turismo delle Filippine, Christina Garcia Frasco (nella foto), ha fatto tappa a Roma per incontrare i membri dell’industria turistica italiana e il nuovo ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

“L’Italia testimonia il forte legame con il nostro Paese – ha rimarcato Frasco – quale prima comunità in Europa. Ma lo sviluppo dei flussi non è dovuto al fattore etnico bensì al leisure”.



È stato cancellato l’obbligo del test antigenico, delle mascherine e introdotta la eARRIVAL Card. “È fondamentale lavorare a stretto contatto con i nostri partner, tra cui Alpitour, Mappamondo, Go World, Via, Kel 12, H2O e le compagnie aeree Cathay Pacific e Qatar, per riproporre la destinazione e nei mesi scorsi abbiamo registrato un trend di crescita. Le Filippine non sono solo il mare di cui andiamo fieri, ma offrono itinerari alternativi tra montagne e risaie incontaminate”.