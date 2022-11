Nyc Hotel Week 2023: al via le prenotazioni

16:22

Il sindaco di New York City, Eric Adams e Nyc & Company hanno annunciato la Nyc Hotel Week, con le prenotazioni disponibili su nycgo.com/hotelweek.

La Nyc Hotel Week, che torna per il secondo anno, si svolgerà dal 3 gennaio al 12 febbraio 2023 e offrirà un risparmio del 23% medio sulle tariffe standard delle camere in più di 140 hotel in tutti e cinque i distretti, ma si prevede che altre strutture si aggiungeranno.



Presentata dal partner Mastercard, la Nyc Hotel Week 2023 vede tra gli hotel partecipanti Hard Rock Hotel New York; Lotte New York Palace; The Beekman, A Thompson Hotel; The Hoxton, Williamsburg; The Langham, New York, Fifth Avenue; New York Marriott Marquis; The William Vale; Radio Hotel; The Opera House Hotel, The Rockaway Hotel; Hilton Garden Inn New York/Staten Island e altri ancora.



"Sono entusiasta di annunciare il ritorno della Nyc Hotel Week, che presenta offerte speciali in una serie di hotel della città - ha dichiarato Eric Adams -. La Nyc Hotel Week inaugura l'inizio del programma invernale di Nyc & Company, che combina la Nyc Restaurant Week, la Nyc Broadway Week, la Nyc Must-See Week e la Nyc Hotel Week”.



"La Nyc Hotel Week offre le migliori proposte dell'anno per i viaggiatori che desiderano visitare i cinque distretti o per i newyorkesi che si concedono un soggiorno - ha aggiunto Fred Dixon, presidente e ceo di Nyc & Company -. Se combinate con le altre offerte della nostra più ampia Nyc Winter Outing promotion - come la Nyc Restaurant Week, la Nyc Broadway Week e la Nyc Must-See Week - si possono ottenere enormi vantaggi su ogni aspetto di una visita a New York City in gennaio e febbraio, rendendo la stagione invernale attraente. Le prenotazioni alberghiere sono già disponibili e invitiamo tutti a programmare una visita o a regalare un soggiorno a New York durante le festività natalizie".



La performance alberghiera si è mantenuta stabile a New York: la città continua a generare i più alti livelli di occupazione settimanale e tariffe medie giornaliere tra i 25 mercati principali, con la domanda che dall’autunno recupera ogni settimana circa il 90% del benchmark del 2019.

New York City dispone di oltre 124mila camere d'albergo e si prevede che altre 11mila camere entreranno in funzione nei prossimi tre anni.