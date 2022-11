Lago di Costanza: il meglio dell'Avvento nel cuore del Bodensee

16:53

Al porto, nei centri storici, nella corte di un castello o a bordo di una nave: l’Avvento è una stagione ricca di appuntamenti nella regione internazionale del lago di Costanza, il Bodensee.

Nei diversi Paesi che fanno parte del comprensorio – Svizzera, Germania, Austria e Principato del Liechtenstein – i tradizionali mercatini sono occasione di svago e divertimento, ognuno con la sua particolarità. Le distanze ravvicinate fra le varie località permettono di visitarne diversi, anche nel corso di una stessa giornata e in nazioni differenti, spostandosi in treno, in auto o anche via acqua.



Ad esempio, a Costanza si tiene il mercatino più grande della regione. Qui si trovano circa 150 casette in legno addobbate per l’occasione e si può anche salire a bordo della Nave di Natale ancorata alla banchina che ospita, al piano più alto, l’angolo Ice Bar con un panorama a 360 gradi per brindare e ballare con vista sul lago e sulla città illuminata.

Da Costanza si raggiunge in catamarano Friedrichshafen, per combinare la visita a due città e due mercatini.



L’atmosfera che si respira al mercatino della città-isola di Lindau è speciale, grazie soprattutto allo scenografico ingresso al suo riparato porto e al panorama sulle vette alpine innevate che vi si gode. Tutti i sabati d’Avvento, nelle chiese di Nostra Signora e Santo Stefano si tengono concerti d’organo.



Durante l’Avvento, una volta di stelle illumina la notte di San Gallo, soprannominata 'città delle stelle' perché sono circa 700 le grandi decorazioni a 14 raggi e dal diametro di due metri installate per abbellire la città vecchia. E’ in questa cornice che si tiene il mercatino di Natale cittadino con l’albero di Natale che adorna il sagrato dell’abbazia, patrimonio Unesco.

Nella regione austriaca del Vorarlberg il periodo pre-natalizio è un’occasione per ritrovarsi nei centri urbani e nei paesi fra amici, famiglia e comunità. Al mercatino di Bregenz, sulla Kornmarktplatz, gli stand natalizi propongono i dolci della tradizione, oggetti in vetro e in legno e capi di vestiario in lana.

I tetti delle belle case della vicina Dornbirn si accendono di lucine al calare della sera. Qui il Natale è soprattutto dei bambini: ogni giorno vengono organizzati per loro workshop per cucinare, colorare, disegnare e giocare insieme. Feldkirch, infine, ospita uno dei mercatini di Natale più belli di tutta l’Austria.





E ancora, l’isola di Mainau, in Germania, è un immenso giardino. Quest’anno l’isola sarà decorata da milioni di luci, che su un percorso circolare di circa due chilometri accompagneranno i visitatori i un vero e proprio Christmas Garden. I



Infine, le crociere dell’Avvento sono uno degli highlights del periodo prenatalizio sul Bodensee. La nave Austria della Vorarlberg Lines, addobbata con luci e decori natalizi, collega Lindau a Bregenz e permette di visitare, anche in un solo pomeriggio, due mercatini in due diversi Paesi.

Da Lindau e da Costanza, nei pomeriggi dei fine-settimana dal 25 novembre al 18 dicembre, le navi della BSB accolgono a bordo i passeggeri per un tour sul lago. Dalle svizzere Romanshorn e Rorschach, invece, nei mesi di novembre e dicembre partono le crociere serali con cena della Schweizerische Bodensee-Schifffahrtt.

(foto ©Leo Leister - MTK)