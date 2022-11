New York ritorna: numeri in crescita e il boom per Natale

10:06

New York cavalca la ripresa. La città, infatti, secondo Fred Nixon, amministratore delegato di NYC & Company, ha recuperato l’85% dei visitatori rispetto ai livelli del pre-pandemia e per Natale ci si aspetta un nuovo boom di arrivi.

Il totale dei turisti nel 2022 ha raggiunto 56 milioni e 400mila di cui 47 milioni e 400mila nazionali e 8 milioni e 9mila internazionali. Si stima che il turismo internazionale più che triplicherà rispetto all'anno precedente.



"Il 2019 è stato un anno record in termini di visite per New York; la città ha infatti accolto 66 milioni e 600 mila turisti di cui 53 milioni e 100mila nazionali e 13 milioni e 500mila internazionali. Per quanto riguarda gli arrivi dall'Italia, nel 2022 il numero ha toccato quota 352mila, con una ripresa al 60% rispetto al periodo pre pandemia quando gli arrivi toccarono quota 611 mila" dice Nixon all’Ansa.



Secondo le stime entro il 2024 si ritornerà o addirittura si supereranno le presenze record del 2019.



Intanto la città si prepara al periodo natalizio, partito ufficialmente il 18 novembre con 'Christmas Spectacular' con le Radio City Rockettes. Il 22 novembre la tradizione del presepe napoletano torna al Metropolitan Museum e farà da sfondo ad un gigantesco albero natalizio, mentre il 24 novembre ci sarà la famosissima parata del Thanksgiving organizzata da Macy's in attesa dell'appuntamento clou con l'accensione dell'albero di Natale al Rockefeller Center.