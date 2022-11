Cina: riapre domani Disneyland Shanghai, le regole per i visitatori

12:15

Da domani, 25 novembre, riapre Disneyland Shanghai, il parco a tema che era rimasto chiuso dal 31 ottobre a causa dei focolai di Covid. Per entrare i visitatori dovranno tuttavia soddisfare una serie di requisiti e, qualora siano stati in viaggio fuori città negli ultimi cinque giorni, non potranno farlo.

"La riapertura di Shanghai Disneyland e Toy Story Hotel, insieme alla recente riapertura di Disneytown, Wishing Star Park e Shanghai Disneyland Hotel segnerà il ritorno dello Shanghai Disney Resort alla sua piena operatività” riferisce la società secondo qujanto riportato da Hosteltur, ricordando che la capacità giornaliera sarà comunque limitata. Alcune parti del complesso avevano già ripreso le operazioni giovedì scorso.



Le norme per chi entra

Per accedere al parco tutti i visitatori devono presentare un certificato di test PCR negativo delle ultime 48 ore, superare un test della temperatura corporea, mostrare il proprio codice QR sanitario su un'applicazione mobile e indossare sempre una mascherina.



Il parco ha riaperto nonostante l’aumento vertiginoso dei casi giornalieri di Covid, che porta la Cina a registrare il numero più alto di infezioni dall’inizio della pandemia.