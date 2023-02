11:05

Il pensiero va subito al Regno Unito, da pochi anni al di fuori dell'Unione europea ma un bacino di primaria importanza per il turismo spagnolo. L'Etias, ovvero la versione Ue dell'Esta americano (il programma per l'esenzione dal visto) sta facendo discutere l'industria del turismo iberica.

Il progetto del programma prevede infatti un pagamento di 7 euro per ciascun visitatore che entrerà in Europa; l'iscrizione avrà però una validità di 3 anni.



L'associazione di categoria spagnola Mesa del Turismo ha però lanciato l'allarme sull'accumularsi delle tasse a carico dei visitatori. Come riporta travelmole.com: l'aggiungersi di un nuovo balzello da pagare rappresenta, secondo Mesa del Turismo, una minaccia per la competitività, in particolare per quanto riguarda il turismo dal Regno Unito, che per la Spagna ha generato nel 2019 18 milioni di arrivi.