Spagna in agenzia di viaggi: le modalità di training si moltiplicano

"La formazione dei professionisti del turismo italiano è anche nel 2023 una delle nostre principali scommesse". Gonzalo Ceballos, direttore dell'Ente Spagnolo per il Turismo a Roma, anticipa con queste parole le mosse della rappresentanza del Paese per aggiornare il trade sulle principali novità. Oltre ai programmi di formazione gratuita, cominciando dal corso Spain Specialist Program SSP, l'ufficio di Roma ha in progetto altri training online innovativi: "È il caso - spiega Ceballos - degli itinerari interattivi, un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze". Continuano, poi, con un gran numero di partecipanti tra i dettaglianti i webinar WebinSpain...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)