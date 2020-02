eDreams sceglie l'Italia: un hub tecnologico a Milano

12:05

eDreams Odigeo torna a investire a Milano. Il gruppo ha infatti scelto l’Italia e il capoluogo lombardo come sede di uno dei due nuovi hub tecnologici che verranno aperti entro il primo trimestre di quest’anno.

Nel complesso milanese e in quello di Porto verranno assunti in totale un centinaio di dipendenti tra cui ingegneri front-end e back-end, sviluppatori iOS e Android. “Il lancio dei nostri nuovi hub tecnologici a Porto e a Milano – è il commento del ceo Dana Dunne - è un chiaro esempio della capacità di creare un’azienda agile; abbiamo una comprovata esperienza nell’individuare i poli più promettenti nel settore tecnologico, selezionando i miglior talenti da collocare in questi hub”.



La nuova divisione tecnologica lavorerà sui 261 siti Web di eDreams Odigeo, collaborando con i team di prodotto di Barcellona e con gli sviluppatori del Tech Hub di Madrid.