Sardegna, gli hotel a cinque stelle cercano personale per l'estate

19:30

Continuano le assunzioni in Sardegna per la prossima stagione estiva. Sono diverse le figure ricercate in Costa Rei negli ambiti dell’hospitality e del food & beverage.

La struttura a cinque stelle adults only Villa del Re è in cerca di figure da inserire in organico da aprile a ottobre. Il cinque stelle, riporta unionesarda.it, è alla ricerca di un assistente maitre, con esperienza pluriennale; demi & chef de partie; commis di sala, demi chef de rang, chef de rang, senior chef de rang barman e barlady, barista e capo barman (con esperienza, ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua) e room division manager. In questo caso, sono richiesti diploma o laurea in hotel management e almeno due anni di esperienza sul campo.



La struttura offre anche opportunità di stage negli ambiti della cucina o in sala.



Per candidarsi è necessario compilare il form sul sito dell’hotel.