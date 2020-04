Dove lavorare è bello: Hilton e Musement nella classifica Best Workplace Italia

12:58

Hilton e Musement si confermano Great Place to Work. Anche quest’anno le due aziende sono le uniche realtà del turismo a figurare nella classica Best Workplace Italia 2020, che premia i 60 migliori ambienti lavorativi della Penisola, sulla base dei pareri di oltre 55mila dipendenti di 153 realtà.

A guadagnare il piazzamento più alto è Hilton, che si poziona sul secondo gradino del podio dopo American Express.



La catena alberghiera fa un balzo di due posizioni rispetto allo scorso anno, quando si era aggiudicata il quarto posto, entrando per la prima volta in top five.



Musement

Più avanti nella classifica, fuori dalla top ten, troviamo Musement. La fortunata startup, entrata nella grande famiglia Tui, si è aggiudicata il 25esimo posto.



I criteri

Le aziende sono state valutate sulla base di cinque criteri. Ai dipendenti è stato chiesto di esprimere una valutazione su cinque dimensioni che, secondo il modello di Great Place to Work, definiscono il migliore posto di lavoro: credibilità, rispetto, equità (che misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due); orgoglio e coesione (che mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi).