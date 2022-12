09:50

E d’improvviso, come sbucato dal nulla, con un dolcevita che fa tanto esistenzialista francese di inizio secolo scorso, in mezzo a un affollato cocktail di inaugurazione a Iltm, ecco Nardo Filippetti.

Pubblicità

Si aggira guardingo per la grande sala, scrutando con aria curiosa volti e persone.



“Sono qui con il Grand Hotel San Pietro di Taormina, abbiamo un boot nello stand di Preferred Hotels – racconta sorridendo dopo essere stato intercettato nel suo peregrinare -. E sono qui perché sono curioso. Mi interessa vedere l’aria che tira nel mondo del lusso, e questo è il posto giusto”.



Di progetti e idee non vuole parlare. Troppo presto, troppe idee.



Si allontana con aria sorniona, con lo sguardo di chi, quella curiosità, forse non l’ha solo raccontata alla giornalista impicciona per togliersela dai piedi, ma ce l’ha davvero.



Cristina Peroglio