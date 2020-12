Consiglia ai tuoi clienti le Maldive... the Sunny Side of Life

08:28

Un paradiso a distanziamento naturale, che premia i viaggiatori fedeli

Le Maldive sono ovunque famose per la loro bellezza naturale e per i panorami da cartolina. Ma non è tutto: con oltre 1.190 isole adagiate nell’Oceano Indiano e una configurazione geografica unica, assicurano ai viaggiatori il distanziamento naturale.

One-island-one-resort è infatti il motto che le contraddistingue e che ne fa un autentico paradiso per la privacy dei vostri preziosi clienti.

Da pochi giorni le Maldive sono anche state premiate come World’s Leading Destination del 2020 ai World Travel Awards. Una storica vittoria per la destinazione, che lo scorso settembre aveva già ottenuto da parte del World Travel and Tourism Council (WTTC) il riconoscimento Safe Travels, primo marchio in tema di sicurezza e igiene globale, approvato dall'Organizzazione Mondiale del Turismo e da oltre 200 compagnie di viaggio.

Una destinazione che premia i viaggiatori fedeli

Da gennaio 2021 sarà attivo il Maldives Border Miles, il primo programma di fidelizzazione per i viaggiatori creato da Maldives Immigration insieme al Ministero del Turismo, alla Maldives Marketing and Public Relations Corporation (MMPRC) e alla Maldives Airports Company Limited (MACL).

Il programma prevede tre livelli e si basa su un sistema di punti assegnati in base al numero di visite, alla durata del soggiorno e al motivo del viaggio. Il punteggio raggiunto viene riconosciuto se si pernotta in una struttura turistica registrata e se si soggiorna alle Maldive per un minimo di tre notti.



● Per maggiori informazioni su programma Maldives Border Miles collegati a questo link.



● Per informazioni sulle Maldive e aggiornamenti sulle linee guida per partire collegati a questo link.