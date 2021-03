Estate 2021: Art Swiss Group investe su professionalità e formazione

08:00

Una squadra vincente sempre più numerosa, un calendario ricco di appuntamenti di selezione e il nuovo Art Sport Village per la formazione delle risorse in partenza: queste sono le principali novità 2021 di Art Swiss, l’azienda che da più di 30 anni è protagonista indiscussa nel settore dell’intrattenimento turistico.

Al lavoro per selezionare 1150 professionisti per la stagione estiva, ad oggi Art Swiss conta su una squadra di sede composta da oltre 40 professionisti, a cui si sono aggiunte di recente 4 new entry (nella foto con il presidente Luca Corsini) con lunga esperienza presso un famoso T.O. Il team recruitment organizza settimanalmente colloqui e Art Selection nelle principali città italiane.



L’azienda ha inoltre investito nell’acquisto di un importante centro sportivo a Milano: si tratta dell’Art Sport Village, destinato a diventare il punto di riferimento per la formazione e l’aggiornamento degli animatori in partenza, non solo del settore sport.



