08:25

L’opinione di un esperto e un webinar free su come migliorare la gestione amministrativa e adattarsi tempestivamente alle nuove esigenze del mercato.

Se fino agli anni Novanta il lavoro dell’ufficio amministrativo influiva per circa il trenta per cento sulle strategie di sviluppo dell’albergo, oggi la percentuale è salita al cento per cento. “Il controllo di gestione è ormai a tutti gli effetti parte del processo evolutivo della struttura”, spiega Franco Grande, Director of Finance all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort, aggiungendo che “non a caso le figure professionali che si prendono cura dell’azienda sotto il profilo patrimoniale si sono moltiplicate”.

Secondo Grande, si tratterebbe di un mutamento necessario, innescato dalla globalizzazione e ormai irreversibile, che chiede al reparto amministrativo competenze aggiuntive rispetto al passato.

Per esempio?

Oggi chi si occupa di controllo di gestione deve entrare completamente nei processi, non può più limitarsi a controllare le spese. Deve avere ben chiare le dinamiche operative e avere quotidianamente contezza di quelli che sono i costi fissi, variabili e semi-variabili della struttura. Un compito che la crisi pandemica ha reso ancora più complesso e senza dubbio indispensabile.



Perché?

Intanto perché rimette in gioco tutte le logiche di gestione dei costi. Per fare un esempio molto semplice, si pensi a come può cambiare l’incidenza degli approvvigionamenti e delle scorte in un quadro come quello attuale, estremamente instabile e in continua trasformazione. Ci vuole una forte capacità di controllo sulle diverse finestre temporali, che talvolta sono strettissime.



Usciti dalla pandemia sarà più semplice?

Si tornerà presumibilmente a lavorare con qualche certezza in più, ma resta il fatto che per un controllo di gestione accurato è fondamentale avere molto chiara la strategia complessiva della propria struttura: acquisti ordinari ma anche nuovi investimenti, finanziamenti e altro ancora. Non dimentichiamo inoltre che le regole per l’amministrazione di un hotel di piccole o medie dimensioni non valgono per la gestione multi-hotel oppure per la gestione di strutture di lusso, con – ad esempio - amenities e linee di prodotto personalizzate che implicano tempistiche di approvvigionamento e strategie d’acquisto del tutto particolari.



La tempestività nell’adattarsi alle diverse situazioni di mercato quanto può aiutare la struttura ad essere competitiva?

La tempestività è fondamentale nel controllo di gestione. Questo significa avere sempre molto chiaro lo scenario di corto periodo, e avere sempre contezza dei dati micro. Ci sono voci di costo che devono essere rilevate quotidianamente; questo aiuta ad esempio anche la cucina e il ristorante a comprendere quali siano i vini e le ricette che riscuotono maggiore successo tra i clienti, e a correggere eventuali errori commessi nella preparazione dei menù o delle liste dei vini. Contribuisce, insomma, ad intercettare e ad assecondare i trend di domanda emergenti.



Dunque, si potrebbe dire che un controllo di gestione accurato aiuta anche a conquistare il cliente e a fidelizzarlo?

Certamente. Oggi il lavoro contabile non è più limitato alla distaccata valutazione del dare e avere o del rapporto tra costi e ricavi. Fare management control significa reggere il timone, predisponendosi all’ascolto non soltanto di quanto suggeriscono i clienti attraverso i dati relativi ai loro consumi, ma anche di quanto suggeriscono gli addetti ai diversi servizi, dal ricevimento al personale di cucina, sala e piani. Da tutti possono arrivare idee e consigli per migliorare i processi e per ottimizzare, con il contributo del controllo di gestione, l’efficienza della struttura.





Per migliorare la gestione amministrativa e il controllo di gestione servono insomma gli strumenti giusti.

Per capire come conseguire questi risultati, Serenissima Informatica ti offre un webinar gratuito con la partecipazione di Microsoft. Potrai conoscere Hotel Back Office per Microsoft Dynamics 365 Business Central, la nuova contabilità con controllo di gestione in cloud per hotel.

Hotel Back Office è stato creato per gestire tutte le esigenze amministrative e di controllo degli alberghi, dalla fatturazione elettronica alla contabilità analitica con Uniform System of Accounts Reporting.



Ecco alcuni dei temi trattati durante il webinar:



• Gestione amministrativa e contabile di base: semplifica la gestione della tua amministrazione e sei operativo subito

• Amministrazione e Controllo di Gestione avanzato: espandi la tua capacità di analisi con il Controllo di Gestione e lo standard internazionale USALI

• Gestione multi-albergo, multi-società e previsionale: tieni sotto controllo le attività di tutti gli hotel della tua società e personalizza il tuo Hotel Back Office.



Scopri le date del webinar e per partecipare iscriviti su questa pagina.