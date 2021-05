Commissioni più alte con Expedia TAAP quest'estate

08:35

• Tutte le agenzie di nuova iscrizione e al livello di commissione Standard avranno un canale preferenziale per raggiungere il livello Silver quest'estate e guadagneranno l'1% di commissioni in più.

• Non solo, per tutti i livelli di commissione, gli agenti con Expedia TAAP guadagneranno il 2% in più su tutte le tariffe hotel Premium Plus.



Quest'estate, per un periodo limitato* tutti gli agenti al livello di commissione Standard e i nuovi iscritti a Expedia TAAP godranno dei vantaggi riservati al livello Silver. Questo significa ricevere l'1% di commissione in più su tutte le soluzioni di alloggio, sui noleggi auto prepagati e sulle prenotazioni di attività.



Inoltre, tutti gli agenti di viaggio guadagneranno il 2% in più sulle tariffe hotel Premium Plus. Expedia TAAP è uno strumento di prenotazione intuitivo che permette di filtrare e prenotare facilmente gli hotel Premium Plus in pochi click.



Per tutte le agenzie al livello standard di commissione e per i nuovi iscritti a Expedia TAAP, è un'ottima occasione per guadagnare il 3% in più sulle prenotazioni! E non è tutto: le agenzie conserveranno il livello di commissione Silver per tutto il 2021, quando raggiungono alcuni obiettivi di prenotazione specifici**



L'iscrizione a Expedia TAAP è gratuita e prevede solamente una semplice procedura di registrazione. Clicca qui per iniziare.



Tornare a crescere con Expedia TAAP

Sappiamo che potrebbe volerci ancora qualche mese prima che i viaggi a lungo raggio tornino ai livelli pre COVID, ma Expedia TAAP sta registrando segnali di ripresa per i viaggi all'interno dello stesso paese. Per questo si prepara ad assistere gli agenti con una serie di funzionalità pensate per far tornare velocemente a crescere le attività, concentrandosi sulle esigenze dei viaggiatori. Tra questi vi sono:



- Accesso alle richiestissime tariffe pacchetto di Expedia TAAP, che offrono ai viaggiatori uno sconto medio del 20% sui soggiorni quando hanno già prenotato una soluzione di trasporto.



- Oltre un milione di case vacanze, che consentono agli ospiti di avere spazi più ampi, servizi unici e maggiore privacy.



- Migliore disponibilità di offerte last minute, che permettono agli agenti di assicurarsi prenotazioni in qualsiasi momento e soddisfare ogni tipo di richiesta di viaggio dei propri clienti, fino al giorno del check-in.



- Tariffe rimborsabili su quasi il 70% delle strutture e flessibilità nei pagamenti con l'opzione che permette ai viaggiatori di pagare presso la struttura senza dover anticipare denaro al momento della prenotazione.



Iscriviti subito a Expedia TAAP e sfrutta l'occasione per guadagnare fino al 3% in più di commissioni.



*Il livello Silver e la commissione aggiuntiva sulle tariffe hotel Premium Plus saranno disponibili per le prenotazioni lorde valide effettuate dal 17 maggio al 31 agosto 2021.



**Le agenzie che raggiungono un valore lordo delle prenotazioni di 5.000 euro entro il 31 agosto 2021 manterranno il livello Silver fino al 31 dicembre 2021.