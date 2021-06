RateDock, nuove tecnologie per nuove connessioni. La piattaforma che avvicina gli hotel all’intermediazione.

08:21

OTA, Agenzie di Viaggio Retail e DMC rapidamente connesse a una vasta gamma di strutture ricettive che utilizzano diversi channel manager con una semplice connessione.

Rapidità di connessione, facilità d’uso, risparmio immediato di tempo e risorse. La piattaforma RateDock nasce per semplificare il lavoro dei professionisti del turismo, consentendo loro di raggiungere con un’unica connessione le strutture alberghiere distribuite sui canali più diversi. “Il processo distributivo del prodotto di viaggio - spiega Marco Bacchilega, Chief Executive Officer - si fa sempre più complesso e per giunta evolve costantemente, a ritmo sostenuto. La nostra piattaforma nasce quindi per facilitare la connessione fra strutture ricettive e agenzie di viaggio retail, OTA e DMC”.

Ne abbiamo parlato in questa intervista.

Qual è, precisamente, la funzione della piattaforma RateDock?

La piattaforma RateDock collega con una semplice connessione il partner della domanda - DMC, PMI, ecc. - ad una vasta gamma di strutture ricettive che utilizzano diversi channel manager. Funziona come un'interfaccia diretta tra la struttura ricettiva, il channel manager ed il partner della domanda.



Cosa vi ha ispirato e quali sono i problemi che intendete risolvere con questa piattaforma?

L’abbiamo lanciata durante la pandemia, sperimentando in prima persona alcune delle enormi sfide che si trovano ad affrontare le PMI del turismo, in particolare quando si tratta di connettività. Era chiaro che le strutture ricettive dovessero accelerare il passaggio a una strategia più dinamica e connessa, ma faticavano a metterlo in atto perché non tutti i partner hanno le competenze tecniche o anche solo il tempo per connettersi al loro attuale channel manager. Ecco allora che RateDock aiuta a colmare il divario tra strutture ricettive e partner della domanda fornendo una tecnologia capace di garantire il regolare rilascio dei dati, senza la necessità di integrare i diversi channel manager.



Perché RateDock è necessaria in questo specifico momento nel settore travel?

Man mano che il settore inizia a riprendersi e le restrizioni vengono rimosse, assisteremo a un forte balzo della domanda. I prezzi cambieranno rapidamente con l'aumentare dell'occupazione e quindi i partner della domanda che non hanno la possibilità di ricevere ARI in tempo reale verranno lasciati indietro. Per questo RateDock li aiuta a sviluppare un metodo di lavoro che permette di restare connessi senza la necessità di attivare integrazioni costose, di avere conoscenze tecniche particolari e senza affrontare le lunghe tempistiche richieste per l'implementazione.



Quali sono i vantaggi immediati per chi si connette a RateDock?

Con una semplice soluzione API, il partner della domanda avrà accesso a oltre 45 channel manager, accrescendo così la capacità di competere sul mercato e di intensificare le relazioni con i principali partner del ricettivo. Per contro, le strutture beneficeranno di una maggiore velocità di commercializzazione, controllando la distribuzione e incrementando le entrate.



In che modo RateDock può fare la differenza nel settore dell'ospitalità?

La tecnologia continua a svolgere un ruolo importante nel processo di prenotazione end-to-end. E coloro che potranno sfruttare al meglio la possibilità di collegare agilmente tutti gli attori della filiera usciranno più forti dalla pandemia. Con RateDock facciamo proprio questo, fornendo la soluzione tecnica per vincere una delle più importanti sfide del futuro, e orientando così i clienti a un sistema di lavoro più efficiente, connesso ed economico.



www.ratedock.com