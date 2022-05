Napoleon Tour Operator svela i progetti in vista dell'estate 2022

09:09

Confermati i cataloghi monografici dedicati a Isola d’Elba, Toscana, Sardegna e Corsica e il “best of” per i clienti più esigenti.

Nonostante le recenti vicissitudini, tra pandemia e crisi russa-ucraina, Napoleon Tour Operator, da 38 anni brand di riferimento del Mare Italia, rinnova il suo impegno nella realizzazione di 5 cataloghi cartacei. Le mete sono quelle consolidate: Isola d’Elba, Sardegna, Toscana e Corsica. Confermato anche il “best of” Vacanze con Stile dedicato ai clienti più esigenti, che raccoglie le migliori strutture della programmazione.

ANDAMENTO DELLE PRENOTAZIONI

“Dopo una lieve flessione riscontrata a ridosso dello scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina – dichiara Marco Rosselli, Responsabile Commerciale Napoleon Tour Operator -, l’andamento delle prenotazioni è tornato in linea con i numeri registrati nel 2019. Negli ultimi due anni i clienti sono stati costretti a restare in Italia: questa tendenza è confermata tutt’oggi, anche a causa del clima di incertezza lasciata in eredità dalla pandemia. Questo porta ad una naturale riscoperta di luoghi poco conosciuti e di tesori nascosti del nostro Paese: le mete più richieste restano San Teodoro in Sardegna, Marina di Campo all’Isola d’Elba e Porto Vecchio in Corsica, ma chi non trova posto in queste località appare ben disposto a ripiegare verso mete meno conosciute, ma altrettanto affascinanti a cui ci si affeziona presto”.



I CATALOGHI

Oltre ad essere sfogliabili online, i cataloghi firmati Napoleon Tour Operator sono già disponibili nelle agenzie di viaggio con cui collabora in tutto il territorio.



Si parte, come da tradizione, dal monografico dedicato all’Isola d’Elba, titolo storico e unico sul mercato ad offrire anche l’Isola del Giglio e Capraia. Confermati i cataloghi “Sardegna”, da oltre 20 anni fiore all’occhiello della programmazione del Tour Operator alla scoperta dell’isola da cima a fondo, “Mare di Toscana”, uno dei best seller di Napoleon con una proposta che abbraccia tutte le zone più suggestive, e “Corsica”, brochure riproposta recentemente e già diventata un punto di riferimento sulla destinazione per tutte le agenzie di viaggio. Completa la collezione “Vacanze con Stile”, catalogo strutturato per la clientela di fascia medio-alta con una selezione di strutture 4 e 5 stelle particolarmente adatte agli ospiti più esigenti.



LE NOVITA’

Ogni destinazione è come sempre declinabile nelle soluzioni più diverse: dai soggiorni in hotel selezionati che vanno da due a cinque stelle ai residence, dai camping village fino agli appartamenti. Rispetto agli anni passati, inoltre, per tutte le mete sono state incrementate le disponibilità di strutture, aggiungendo nuove proposte di soggiorno.



Tra le novità in Sardegna da segnalare, ad esempio, gli appartamenti “Il Giardino degli Oleandri”, un elegante complesso residenziale nel cuore della Costa Smeralda e circondato, come si può facilmente intuire dal nome, da splendidi oleandri, e l’hotel “San Teodoro”, completamente ristrutturato nel 2021 e con camere arredate con un design contemporaneo ed originale.



Nel catalogo dedicato all’Isola d’Elba ampio spazio viene dedicato ai nuovi camping village, come “La Sorgente”, campeggio di 28 case mobili completamente immerso nel verde con piante secolari di pini ed eucalipti che si estende su una superficie di 12.000 mq. Nel monografico Toscana potenziate le offerte in termini di hotel, tra cui il “San Martino Wellness” a Riparbella, e di case vacanze, come il “Marina di Bibbona”, con diversi appartamenti distribuiti in una serie di palazzine costruite nel pieno rispetto della natura a pochi passi dal centro del paese. E per concludere, la Corsica, con nuovissime disponibilità di strutture, come l’”Adonis Albion”, un complesso formato da 40 appartamenti e da un hotel con 17 camere ad Ajaccio, e l’”Arinella Bianca”, un camping village composto da quasi 230 case mobili con 4 o 8 posti letto, a pochi passi da Porto Vecchio e, per chi non può fare a meno del mare, dalle famose spiagge di Palombaggia e Santa Giulia.



LE POLIZZE ASSICURATIVE PER UN SOGGIORNO TRANQUILLO

Da sempre, ma soprattutto negli ultimi anni, l’obiettivo di Napoleon Tour Operator è di garantire ai clienti la massima sicurezza, sia prima sia durante il viaggio. A tal proposito, per un soggiorno all’insegna della totale serenità e senza imprevisti, a tutti i pacchetti proposti da Napoleon è abbinata una assicurazione annullamento, che interviene anche in caso di positività al Covid del passeggero. Oltre ad una assistenza continuativa grazie ad una centrale operativa attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, la polizza prevede il rimborso di eventuali spese mediche sostenute in loco e della quota del viaggio nel caso in cui il cliente (o un compagno) fosse costretto ad interrompere la vacanza per un motivo grave. Ultimo ma non meno importante: la copertura include anche un indennizzo in caso di ritardata partenza del volo aereo o della nave.