Lastminute.com nel mirino dei fondi di private equity

Latminute.com entra nel mirino dei fondi di private equity. La società che fa capo principalmente a Fabio Cannavale (nella foto), secondo quanto riportato dal Sole 24Ore avrebbe in corso trattative con un investitore che potrebbe essere il fondo scandinavo Triton, appartenente a un gruppo con interessi nel Nord Europa ma anche in Italia e in altri Paesi del Mediterraneo. Secondo voci non confermate, sarebbero interessate anche alcune banche d’affari come Nomura, Ubs e Intesa San Paolo.

I numeri del business

Lastminute.com offre servizi a oltre 10 milioni di viaggiatori nel mondo ed è quotata alla Borsa di Zurigo; nel 2018 il giro d’affari del gruppo, ribattezzato Lm Group, ha sfiorato i 286,9 milioni di euro.



Lm Holding, di cui Cannavale detiene la maggioranza, è entrata da tempo nel mirino dei grandi investitori internazionali, attratti dalle numerose attività messe in campo in ambito turistico. E l’interesse di Triton, seppure non confermato dalle parti, potrebbe presto trasformarsi in realtà, anche alla luce del fatto che i lfondo possiede già una partecipazione in Sunweb Group.