Sconto e torno, Zucchetti lancia il portale per sostenere l’hospitality

15:41

Un portale online per sostenere il mondo del turismo: è questo ‘Sconto e Torno’, piattaforma lanciata da Zucchetti e Amilon, società del gruppo specializzata nel campo dei programmi fedeltà e di incentivazione con gift card digitali.

Sul portale il mondo dell’hospitality propone sconti sull’acquisto di buoni digitali di strutture ricettive piccole, medie e grandi di tutta Italia.



Per i clienti si tratta di un vantaggio immediato, in quanto lo sconto minimo sui servizi è del 10% e si ha tempo 12 mesi per utilizzare il buono, e al contempo una sorta di ‘contributo solidale’, in quanto il ‘pre acquisto’ agevola la ripresa dell’attività delle strutture ricettive e di quelle della ristorazione.



All’iniziativa hanno iniziato ad aderire una serie di operatori del settore che stanno immettendo offerte sulla piattaforma.