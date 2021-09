Siap presenta a TTG Travel Experience il nuovo 'B4B' per il business travel

13:25

Siap scende in campo con un nuovo prodotto e presenta ‘B4B’, il Self booking tool integrato per il business travel.

Pubblicità

In occasione di TTG Travel Experience 2021, Siap presenterà in anteprima il 14 ottobre nella Sala Cedro alle ore 14 il nuovo prodotto ‘B4B’.

Questa nuova applicazione Self booking tool consiste in una piattaforma web avanzata, che si interfaccia con i diversi Gds e anche direttamente con i sistemi di molti fornitori per consentire al business traveller di effettuare in autonomia la prenotazione dei servizi di viaggio.

Con B4B, Siap implementa e completa la propria offerta per il settore del travel management, sul quale è specializzata da anni.