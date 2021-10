Arriva Tell Me, l'app che consiglia i viaggi con l'intelligenza artificiale

di Livia Fabietti

21:00

Si chiama Tell Me l'app - scaricabile gratuitamente su iOS e disponibile su Android da marzo 2022 - che, sfruttando l'Intelligenza Artificiale, consente ai viaggiatori di individuare le destinazioni e le esperienze più in linea con i propri gusti ma anche di condividere opinioni e dritte con gli altri utenti della community.

Pubblicità

"Il passaparola ha un ruolo fondamentale nella scelta di una destinazione, di una gita o un ristorante per la cena quando si viaggia - spiega Sandra Sešek Brajko, ceo di Tell Me -. Una ricerca condotta sui nostri utenti ha infatti dimostrato come il 93% dei viaggiatori riceve consigli da amici e familiari su ristoranti, hotel e altre esperienze quando visitano un posto nuovo e il 96% intende seguire il consiglio che riceve".