Norwegian Cruise Line lancia le crociere in Giappone

12:46

Salperanno a marzo 2020 le prime crociere di Norwegian Cruise Line in Giappone. Le vendite sono già aperte e i primi risultati confermano che l'Italia continua a subire il fascino del Sol Levante: "Non pensavo che avrebbero avuto così tanto successo da subito - ammette Francesco Paradisi (nella foto), senior business development manager in Italia di Norwegian Cruise Line -, invece c'è una domanda molto forte che si concretizza in prenotazioni velocemente".

Le crociere in Giappone, novità assoluta nel network di Ncl, saranno a bordo di Norwegian Spirit, nave già in flotta ma che a gennaio sarà completamente rinnovata grazie a un investimento di oltre 100 milioni di dollari.



La novità di Ncl sta riscontrando successo anche nel trade: "Riceviamo molto supporto sia dalle adv che dai t.o., che spesso abbinano la crociera in Giappone a ulteriori itinerari e servizi, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo". O. D.