Un andamento delle vendite per il primo trimestre 2020 che sul mercato italiano Daniel Caprile non esita a definire "in fortissima crescita" e prospettive di sviluppo su nuovi target a portata di mano: in occasione della presentazione ufficiale di Costa Smeralda il direttore commerciale Italia di Costa Crociere definisce il rapporto con le adv come un driver fondamentale per la crescita nei prossimi anni.

"Una crescita - spiega Caprile - che ha nel contratto commerciale un punto di forza. Il 2020 sarà il quarto anno di operatività di Costa Next, contratto che consente agli agenti di personalizzare il proprio rapporto con Costa. L'incentivazione per obiettivi è stata recepita positivamente dalle agenzie e l'introduzione dell'all inclusive ha consentito di incrementare il valore medio delle commissioni ".