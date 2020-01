di Amina D'Addario

08:01

"Siamo un'azienda che ha sempre dimostrato di saper evolvere. Ecco perché dopo tanti anni riteniamo sia giunto il momento di creare un prodotto più esclusivo, elaborato direttamente dai nostri product manager e con partenze in vuoto pieno". Luca Riminucci (nella foto), direttore vendite di Albatravel, introduce così una delle novità più rilevanti del nuovo anno: il debutto a partire da febbraio di una nuova linea che seguirà le regole classiche del tour operating.

"Stiamo lavorando a un nuovo prodotto a marchio Albatravel con partenze garantite e tour esclusivi che saranno inseriti in una sezione apposita del portale" ha spiegato Riminucci precisando che la novità riguarderà inizialmente Usa, Dubai e Uzbekistan e, solo in una seconda fase, altre destinazioni. "Gli Stati Uniti - ha precisato - sono il nostro primo prodotto in termini di vendite, mentre Dubai è stata scelta anche nell'ottica del nuovo ufficio che verrà aperto a gennaio". Discorso, invece, diverso per l'Uzbekistan: "Avendo assorbito del personale che veniva da Metamondo, abbiamo deciso di sfruttare questa competenza per intercettare le agenzie che vendono questo Paese".



Ma si giocherà anche sull'evoluzione tecnologica il futuro di Albatravel, pronta a lanciare entro la prima metà del 2020 una nuova piattaforma all'altezza dei volumi oggi gestiti. "Si tratta di uno strumento in grado di garantire una maggiore usabilità, con più filtri per le ricerche e - ha aggiunto Riminucci - molta più offerta al suo interno".