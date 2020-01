Club Med: inverno al top a quote speciali

11:41

Decolla ufficialmente il prossimo 5 gennaio, per terminare il 26 gennaio, la campagna ideata da Club Med per prenotare una camera deluxe o una suite a prezzi vantaggiosi.

L’Exclusive Sale firmata Club Med è un’occasione per ottenere fino a mille600 euro di riduzione a coppia prenotando una camera deluxe o una suite per le partenze dal 7 gennaio al 26 aprile, Pasqua inclusa, senza dimenticare che i bambini sotto i sei anni soggiornano grauitamente.

Dai Caraibi alle Maldive

In lizza fra i resort il Club Med Punta Cana, che propone uno spazio Exclusive Collection rinnovato con 32 nuove suite, un’infinity pool affacciata sul mar dei Caraibi, servizio in camera e concierge privato oltre alla nuova Club Med Spa by L’Occitane. I bambini possono frequentare la scuola di circo usufruendo del Club Med Creactive by Cirque du Soleil.

Tra le mete esotiche da segnalare anche le Maldive, con il Club Med Kani per tutta la famiglia e le Ville di Finolhu per la vacanza di coppia e Mauritius con il Club Med La Pointe aux Canonniers.

Sul medio raggio, in pole position a Marrakech La Palmeraie in Marocco o il Club Med Cefalù, il primo Exclusive Collection del Mediterraneo.