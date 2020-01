08:03

Al giro di boa dei 32 anni di attività, Mosaico sottolinea come il 2019 si sia dimostrato un anno positivo, grazie anche all’ottimo andamento registrato dal Giappone e dai viaggi di nozze e alla crescita del valore medio delle pratiche confermate.

Le promozioni di inizio anno

“Il 2020 si preannuncia in linea con questo trend – specifica il direttore vendite, Filippo Tura –. Abbiamo messo in atto politiche in grado di stimolare le prenotazioni in tempi brevi, come quella relativa alla promozione che offre la pensione completa al Kura Kura Resort in Indonesia per chi conferma entro gennaio un soggiorno da aprile a fine ottobre”.



Solo Sud-est asiatico

Mosaico riconferma la sua concentrazione sulle destinazioni del Sud-est asiatico, zona sulla quale è specializzato e che presidia “Come unica area di riferimento, in quanto vogliamo continuare a essere per le agenzie di viaggi un punto di riferimento, senza snaturare la nostra caratterizzazione e la nostra specializzazione”.

In questo senso, l’operatore ha inserito mete inconsuete e nuove opportunità di esperienze praticabili nelle destinazioni toccate. Fra le proposte, il soggiorno alle isole Mergui, meta estranea ai circuiti turistici facilmente abbinabile a un viaggio in Thailandia, o la possibilità di associare alla visita del Myanmar anche un soggiorno mare a Ngapali, che consente di continuare a vivere il Paese più autentico.



Un nuovo sito 'emozionale'

“Da sempre - aggiunge Tura - vendiamo i nostri pacchetti esclusivamente tramite le agenzie di viaggi e non cambieremo questa politica distributiva, in quanto l’adv resta il nostro testimonial nei confronti del cliente finale. Oggi però abbiamo avvertito l’esigenza di ristrutturare il nostro sito e di aprirci alla comunicazione social perché ci siamo accorti che il cliente ha bisogno di ritrovare corrispondenza fra ciò che gli viene suggerito in agenzia e ciò che vede in rete”.