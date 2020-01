Napoleon: nel 2020 potenziata l'offerta sulla Sardegna

10:26

Napoleon inaugura il 2020 portando in agenzia la nuova edizione del catalogo dedicato alla Sardegna. Hotel, residence, appartamenti e camping village compongono un’offerta che sfiora le 160 strutture, con particolari opportunità per quanti prenotano anticipatamente o effettuano il prepagamento all’atto della prenotazione.

Attenzione speciale per le famiglie

“Come da tradizione - spiega il responsabile commerciale, Marco Rosselli - trovano ampio spazio le offerte che riguardano le famiglie sia tradizionali, con 2 adulti più bambini, sia quelle composte da single più bambini, sia quelle allargate, che prevedono la presenza di animali”. Sempre in evidenza anche lo sconto traghetto e sarà come di consueto possibile prenotare anche il servizio transfer da tutti i porti/aeroporti della Sardegna, il tutto commissionabile e coperto dall’assicurazione contro l’annullamento.

Il servizio di Napoleon alle agenzie è continuativo: “Siamo aperti tutti i giorni, sabato, domeniche e festivi, già a partire da febbraio con orario continuato dalle 9 alle 20, con possibilità di richiedere preventivi sia al telefono sia online utilizzando il sito nell’area riservata alle adv”.

Infine, da ricordare l’iniziativa ‘L’hai ricevuto ... faccelo vedere!’, con la quale le agenzie possono inviare una fotografia di adv e staff con i cataloghi Napoleon, che verrà pubblicata sui canali social dell’operatore.