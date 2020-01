Lusso Anni '20: al via la crociera transatlantica di Queen Mary 2

13:04

La Queen Mary 2, storica unità della flotta Cunard Line, prende il largo da Southampton in Inghilterra per la traversata dell’Oceano Atlantico, che la porterà dopo una settimana di navigazione a raggiungere New York. Come ricordato da Siviaggia, a bordo della Queen Mary 2 gli ospiti respirano un’atmosfera da Anni ’20, fra velluti, boiserie, moquette, arredamenti in stile. Varata nel 2003 dalla Regina Elisabetta II, la nave passeggeri era a quel tempo la più grande quanto a grandezza interna mai realizzata. La nave conta 15 ristoranti e bar e cinque piscine, di cui 3 esterne e può ospitare 2mila 620 passeggeri e mille253 membri dell’equipaggio.

Il restyling nel 2016

Nel 2016 ha subito un importante restyling, durante il quale sono state aggiunte cabine con balcone, 15 cabine singole, 12 canili, ampliato lo spazio esterno riservato agli animali dei crocieristi, sostituite le moquette e rifatti alcuni ambienti interni. A bordo gli ospiti vengono allietati con eventi e serate a tema, ricordando sempre i fasti degli Anni ’20.



Le crociere a tema

Alcune delle crociere in programma si spirano a un tema di base che viene seguito per tutta la vacanza. Il 13 maggio 2020 partirà la ‘London Theatre’ dedicata agli amanti del teatro, mentre il 7 giugno sarà la volta della crociera enogastronomica intitolata ‘Food & Wine Festival’, seguita il 14 agosto da ‘Il viaggio della Genealogia’ e dal ‘Festival della Letteratura’ in programma il 1 dicembre.