Eden Village svela le novità in arrivo per l’estate 2020

12:58

Rilancio della Tunisia e potenziamento delle destinazioni ‘calde’ per la summer 2020: Italia, Spagna, Grecia, Mar Rosso e Marsa Matrouh. Il nuovo catalogo Villaggi di Eden porta nelle agenzie italiane tutte le novità per la primavera-estate, ma anche una sezione dedicata all’autunno-inverno del 2020.

Fra gli highlights del catalogo, il ritorno della Tunisia, con l’Eden Village Yadis Djerba, non lontano dal centro di Midoun e con l’EV El Borj nella località di Mahdia, un classico per il mercato italiano, una struttura che per anni è stata leader della villaggistica tricolore in quest’area.



“Tante le novità per la stagione in arrivo che ci auguriamo superino i risultati raggiunti nel 2019 - dice Franco Campazzo, business unit director di Eden Viaggi -. Le nuove proposte per l’estate 2020 sono tutte degne di nota, sparse nei luoghi più belli del mondo”.



Novità sono anche pronte in Grecia, con l’Eden Village Porto Paros, a Naoussa, centro nevralgico della vita dell’isola che mette a disposizione degli ospiti il parco acquatico “Aqua Paros” aperto da inizio luglio ad inizio settembre dotato di piscina e di 13 scivoli d’acqua adatti a tutte le età. Sempre in Grecia Eden Village propone anche altre strutture nelle località di Rodi, Creta, Kos, Samos e nel Peloponneso.



L’Italia e Sharm

Anche l’Italia non è da meno, con una nuova proposta in Sardegna con l’Eden Village Alma Resort nella baia di Cala Sinzias, a 4 km da Costa Rei e a 10 da Villasimius. Il villaggio rappresenta il luogo per le famiglie con bambini, grazie alla possibilità di prenotare anche camere fino a 5 posti letto. L’EV Colostrai si presenterà, invece, come primo villaggio pet friendly, con camere dedicate con veranda attrezzata, area recintata, kit di benvenuto e pulizia, animatore cinofilo. Confermati inoltre gli EV Altura e EV Li Cupulatti.



In Egitto novità a Sharm el Sheik con l’EV Club Reef Beach Resort mentre si confermano il Caesar Bay Resort a Marsa Matrouh, il Tamra Beach a Sharm e il Gemma Beach Resort a Marsa Alam.

In Spagna si confermano le strutture già presenti a catalogo per le destinazioni Ibiza, Maiorca e Minorca e sempre nel catalogo P/E 2020 è presente anche una sezione dedicata all’A/I 2020 per le destinazioni Caraibi, Africa e Oman.