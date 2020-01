Giappone, la parola all'esperto: i punti forti secondo H.I.S.

08:05

Una destinazione complessa, il Giappone, che richiede conoscenze e formazione continua ma che sa regalare grosse soddisfazioni a chi decide di dedicarvisi. Lo racconta a TTG Magazine la responsabile planning di H.I.S., Elisa Tommasi: "Non è un mistero - dice - che il Paese abbia registrato un boom di richieste sul mercato italiano, ma malgrado questo le sue caratteristiche salienti ne riconfermano le potenzialità di successo anche per quest'anno".

Contrasto tra modernità e tradizione, sicurezza del viaggio, gentilezza degli abitanti e, cosa da non sottovalutare, una rete ferroviaria "puntuale e impeccabile". Sono solo alcuni delle innumerevoli frecce all'arco del Giappone, da scoccare anche per il nuovo anno. "Nonostante sia diventato una meta turistica - aggiunge Tommasi - di per sé il Paese non è cambiato. Era accogliente e a misura del viaggiatore 15 anni fa e lo è tuttora".



