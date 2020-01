Costa Crociere, prende corpo il progetto di geomarketing con le adv

di Isabella Cattoni

In casa Costa Crociere spira un vento nuovo. Non solo per il recente lancio di Costa Smeralda, avvenuto a Savona a ridosso di Natale, ma anche e soprattutto per una politica nei confronti delle agenzie di viaggi che si arricchisce ogni anno di elementi nuovi.

“L’obiettivo è sempre uno – precisa il country manager Italia, Carlo Schiavon -: premiare i partner che vogliono fare partita con noi. Non solo sul fronte della redditività, che con l’inserimento delle formule All Inclusive e Super All Inclusive risulta incentivata, ma anche su quello dei servizi garantiti ai punti vendita in termini di iniziative di co-marketing, pubblicità e campagne”.

L'evoluzione di Costa Next

Negli ultimi tre anni la compagnia ha investito 3 milioni di euro nel progetto Costa Next dedicato alle agenzie, ai quali si aggiungerà un altro milione quest’anno.

“In questi ultimi anni abbiamo formato sia la nostra forza vendite, trasformandola in business partner delle adv, sia gli agenti di viaggi attraverso Costa Next” aggiunge il direttore commerciale Italia, Daniel Caprile. Nel 2020 sarà la volta di un ulteriore tassello, con l’ampliamento del progetto di geomarketing. “Abbiamo messo a punto una brochure ad hoc che servirà ai nostri business partner per portare in agenzia nuovi strumenti per sviluppare insieme campagne di geomarketing che si articoleranno lungo quattro direttrici – prosegue Caprile -. Sarà così possibile sfruttare un punto di interesse nelle vicinanze dell’agenzia per creare nuovi contatti, realizzare insieme sponsorship di particolari eventi sul territorio, espandersi in nuovi territori insieme alle agenzie limitrofe, aiutare i punti vendita a catturare segmenti di mercato ancora non presidiati come quello dei giovani”. Il tutto nell’ottica di un pacchetto di servizi che ogni anno si arricchisce di contenuti nuovi.



I servizi offerti

“In Costa Next offriamo un minimo di 20 servizi diversi a tutte le agenzie, ai quali se ne sommano altrettanti che dedichiamo ai circa 4mila 500 punti vendita che per fatturato e potenzialità di sviluppo collaborano più strettamente con noi” spiega Caprile.



La leva dell'italianità

Una delle leve principali per far breccia sul nostro mercato resta poi quella dell’italianità, confermata da Diego Stacciuoli, direttore trade marketing Italia, che ricorda come “Oltre il 35 per cento della capacità totale sia assorbita dalla clientela italiana. Il fatto di essere parte di un grande gruppo, con diversi marchi dedicati ad altrettanti mercati, ci consente di presidiare con il brand Costa il bacino italiano proponendo soluzioni che incontrano il gusto e le esigenze dei clienti di casa nostra”. Un vantaggio competitivo che ha consentito alla compagnia di chiudere il 2019 in linea con le previsioni di crescita messe a budget e di cominciare il 2020 con un incremento “a doppia cifra rispetto al corrispondente periodo del 2019” chiude Schiavon.