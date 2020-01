08:04

Chi il Mare Italia ce l'ha nel Dna da 30 anni come Ota Viaggi non può che sottolineare l'estrema complessità di un prodotto unico nel panorama turistico, che "necessita di una conoscenza particolare delle dinamiche che lo regolano". Massimo Diana (nella foto), responsabile commerciale del t.o., definisce quello relativo alle spiagge di casa nostra "un prodotto difficile, che più degli altri si presta alla disintermediazione". Difficile replicare quindi gli exploit degli ultimi anni, quando dallo scenario mediterraneo erano esclusi competitor del calibro di Egitto e Tunisia.

