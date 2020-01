Msc Crociere: contro il virus negato l’imbarco a chi ha viaggiato in Cina

11:11

Regole rigidissime a tutela della salute dei passeggeri sono quelle messe in campo da Msc Crociere come precauzione per evitare la diffusione del coronavirus sulle sue navi. La compagnia, infatti, comunica che malgrado non sia stato registrato nessun caso di influenza da virus sulle proprie navi, ha implementato le misure di prevenzione pubblica su tutta la sua flotta.

A fronte delle nuove regole, la compagnia informa che agli ospiti di tutte le nazionalità è richiesta la compilazione di un questionario pre-imbarco per garantire che nessuna persona che abbia viaggiato o visitato la Cina continentale negli ultimi 30 giorni salga a bordo di una nave della compagnia. A chiunque abbia viaggiato o visitato la Cina continentale negli ultimi 30 giorni viene negato l'accesso alla nave.



Inoltre, tutti gli ospiti e l’intero equipaggio saranno sottoposti obbligatoriamente a scansioni termiche no touch prima dell'imbarco di ogni crociera in qualsiasi parte del mondo. Inoltre, a tutte le persone che presentano segnali o sintomi di malattia come febbre, brividi, tosse o difficoltà respiratorie sarà negato l'imbarco.



Sono stati ulteriormente rafforzati i servizi igienico-sanitari su tutte le navi della flotta e nel caso in cui qualche passeggero dovesse manifestare sintomi di febbre sarà isolato nella sua cabina e la stessa misura sarà applicata coloro che soggiornano nella stessa cabina e ai membri della famiglia, così come qualsiasi membro dell'equipaggio che potrebbe essere entrato in contatto con il passeggero.