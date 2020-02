Msc Crociere: clienti rassicurati dalle misure preventive

14:19

Le misure preventive messe in atto da Msc Crociere sia per le procedure pre-imbarco che per le crociere stesse stanno rassicurando i clienti. Ad affermalo è la stessa compagnia che, con una nota, riporta le segnalazioni arrivate dalle agenzie di viaggi. I dettaglianti hanno riportato infatti che, a seguito delle occasionali domane da parte dei clienti, le riposte fornite riguardo le misure messe in atto dall’operatore sono “rassicuranti”.

“Questo è confermato anche dai numeri, in quanto stiamo registrando un andamento dei flussi di domanda assolutamente in linea con gli anni passati” si legge ancora nella nota. Un dettaglio ancora più importante se si evidenzia come questo sia un momento particolarmente importante per le prenotazioni in vista del periodo estivo.