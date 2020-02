World Explorer aiuta le agenzie con il ‘prezzo trasparente’

14:26

Prezzo all-inclusive e “trasparente”. Si apre con questa novità il nuovo anno di World Explorer. L’operatore ha fatto sapere che le quote 2020 includeranno in automatico assicurazione medico, bagaglio e annullamento, mentre la quota di iscrizione non verrà più applicata.

“Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel settore del tour operating di nicchia cui apparteniamo – spiega Alessandro Simonetti, titolare World Explorer (nella foto) –. Questa importante novità va ad inserirsi in un progetto di consolidamento del rapporto con le agenzie, avviato diversi anni fa, con l’obiettivo di creare una nuova strategia di vendita capace dirispondere in modo più incisivo alle continue evoluzioni del mercato”.



Con l’introduzione del prezzo trasparente l’operatore vuole aiutare le agenzie a velocizzare i tempi di preventivazione. “Oltre a permettere alle agenzie di ottenere una commissione più sostanziosa lavorando su un importo più alto – aggiunge l’operatore -, il prezzo trasparente consente, infatti, di comunicare più in fretta al cliente finale una tariffa chiara e definitiva”.