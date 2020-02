Il Mondo in Mano potenzia l'offerta sull'Albania

09:26

Nuova edizione del catalogo dedicato ai soggiorni in Grecia e Albania per Il Mondo in Mano, tour operator di casa Frittelli Maritime Group. In 88 pagine si spazia dal nord al sud della Grecia e dal nord al sud dell’Albania.

Fra le novità l’ampliamento dello spazio dedicato all’Albania; riconfermati anche i tour individuali e di gruppo e via libera alle nuove proposte come i City Break. Grazie al legame con la società di navigazione Adria Ferries, il t.o. offre ai clienti la possibilità di partire da Trieste, Ancona e Bari per Durazzo con partenze plurisettimanali.

Vacanze post esami

Per quanto riguarda la Grecia, invece, rimane consolidata la programmazione dello scorso anno con i tour classici, di gruppo e individuali e i viaggi evento 'Notti dopo degli esami' con destinazione a scelta tra Corfù, Zante, Lefkada e Saranda (nella foto), quest'ultima in Albania. Da non perdere il nuovo braccialetto 'Let’s Party', offerto gratuitamente a tutti i partecipanti, che dà diritto a tanti vantaggi esclusivi: assistenza H24, convenzioni con ristoranti, bar e locali ed escursioni a prezzi agevolati organizzate dai corrispondenti di Mondo in Mano in loco. Anche per la Grecia, il nuovo catalogo offre una vasta gamma di strutture selezionate con oltre 100 tipologie di sistemazione e per ogni località la possibilità di personalizzare la vacanza.

Possibilità di partenza da Ancona, Venezia e Brindisi per Igoumenitsa e Patrasso prenotando con Grimaldi Minoan Lines e da quest’anno anche una linea diretta da Ancona per Corfù.