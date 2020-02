Royal Caribbean apre il suo primo Royal Beach Club ad Antigua

10:12

Nascerà ad Antigua il primo Royal Beach Club, la spiaggia con servizi di eccellenza firmata Royal Caribbean International. È stato siglato, infatti, un accordo fra la compagnia e il governo di Antigua e Barbuda per lo sviluppo della nuova struttura che dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno.

Creato esclusivamente per gli ospiti dei Royal Caribbean, il Royal Beach Club di Antigua si stenderà lungo più di mezzo miglio di spiaggia incontaminata e combinerà la vita di spiaggia con il servizio e le strutture esclusive della linea di crociera. L’esperienza del beach club offrirà agli ospiti cabine private, una piscina con bar sull'acqua, e cibi di ispirazione locale. Con piatti regionali, barbecue in stile isolano, musica dal vivo, oltre a emozioni come moto d'acqua, paddle boarding, snorkeling e splash pad per famiglie, il beach club renderà la giornate in spiaggia indimenticabili.



“Insieme al governo di Antigua e Barbuda, daremo vita a un'esperienza che porterà più visitatori in queste isole e creerà significativi vantaggi e opportunità economiche” dice Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International.