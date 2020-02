La Pasqua di Columbus tra Europa e Nord Africa

15:57

Columbus presenta i programmi per Pasqua. Il tour operator, passato sotto le insegne di Primarete, per le prossime vacanze in calendario annuncia una serie di proposte tra Europa, Turchia e Nord Africa. In particolare, le mete in catalogo sono Praga, Budapest, Bucarest, Istanbul e Marrakech.

Intanto, l’operatore precisa che anche il lungo raggio sta dando buoni risultati, grazie anche al lavoro di promozione portato avanti sui social network per spingere il brand ritornato sul mercato. La strategia di marketing online, sottolinea ancora la nota, è volta a riportare in agenzia i clienti che in passato hanno viaggiato con il tour operator Columbus.