Coronavirus, giovedì il rimpatrio degli italiani a bordo di Diamond Princess

10:05

È previsto per giovedì 20 febbraio il rimpatrio di 22 dei 35 italiani a bordo di Diamond Princess. La nave da crociera è ferma, in isolamento, da 3 settimane nel porto di Yokohama. A bordo il 10% dei passeggeri ha contratto il coronavirus e con il passare delle ore il numero dei contagi potrebbe salire ulteriormente.

Secondo quanto si apprende da Corriere.it, nella giornata di domani dovrebbe partire dall’aeroporto Pratica di Mare il volo dell’Aeronautica militare che riporterà a casa gli italiani, in parte turisti e in parte membri dell’equipaggio della nave.



Insieme a loro l’aereo imbarcherà anche 35 turisti di altre nazionalità, che saranno riportati in Europa.